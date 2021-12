Frauke Buchholz: "Frostmond"

Kanada war in diesem Jahr noch einmal Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, weil der Gastauftritt 2020 wegen Corona ausfiel. Eine höchst diverse Literaturlandschaft; mit einigen Büchern, die von den First Nations erzählten, also von den indigenen Kanadier:innen. Erstaunlicherweise kam zu diesem Thema auch ein sehr guter Roman ausgerechnet aus Aachen, Deutschland: “Frostmond“ von Frauke Buchholz. Ein Polizeikrimi, der von einer – realen - Mordserie an jungen, indigenen Frauen entlang des "Highway of Tears" berichtet. Drumherum gibt Frauke Buchholz viele Einblicke in die Lebensrealität der First Nations, die stark vom Rassismus der "Mehrheitsgesellschaft" geprägt ist. Warum Frauke Buchholz sich bei diesem Thema so gut auskennt, hat sie uns bei einem Werkstattgespräch mit Ulrich Noller im Dezember verraten.