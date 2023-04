"Kremulator" mit Sasha Filipenko, Comedia



Sasha Filipenko ist Schriftsteller, Journalist und Fernsehmoderator. Er stammt aus einer russisch-ukrainischen Familie, wuchs in Minsk/Belarus auf, ging zum Studieren nach St. Petersburg/Russland und lebt mit seiner Familie heute im Exil in der Schweiz. Sasha Filipenko ist international einer der erfolgreichsten russischsprachigen Schriftsteller; seine Romane wurden in über 20 Sprachen übersetzt. Bei der lit.Cologne hat er seinen aktuellen Roman "Kremulator" vorgestellt. Da gelingt ihm das Kunststück, den Horror der Stalin-Zeit mit Sarkasmus und schwarzem Humor aufzuarbeiten, mit Anklängen an die Gegenwart in Russland. Die deutschen Texte las der Schauspieler Peter Lohmeyer; moderiert hat Olga Mannheimer.