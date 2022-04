Abigail Assor: "So reich wie der König"

Abigail Assor, geboren 1990, wuchs in Marokko auf, heute lebt sie in Paris. Ihr Debütroman "So reich wie der König" war in Frankreich ein dicker Erfolg und sogar für den renommierten Prix Goncourt de Premier Roman nominiert. Die Story einer jungen Frau aus ärmsten Verhältnissen, die den Aufstieg will, um jeden Preis – und daran eigentlich nur scheitern kann. Eine Geschichte, die nach Casablanca in den 1990er Jahren entführt, deren Atmosphäre Abigail Assor ausgesprochen beeindruckend lebendig werden lässt. Die deutschen Passagen liest die Schauspielerin Bibiana Beglau – ebenfalls sehr beeindruckend.