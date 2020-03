CHILLY GONZALES POP MUSIC MASTERCLASS: "BAD GUY" - Billie Eilish

1LIVE Video. . 03:59 Min. . Verfügbar bis 23.03.2021. 1LIVE.

Was macht den Song "Bad Guy" von Billie Eilish so einzigartig und besonders? Das und vieles mehr zeigt uns Pianist, Produzent und Musikgenie Chilly Gonzales in seiner Masterclass.