Hugh Jackman und Regisseurin Lisa Joy im 1LIVE Interview

Video: Ryan Reynolds und Regisseur Shawn Levy im 1LIVE Interview

Ryan Reynolds Verkörperung des Marvel-Anti-Helden Deadpool ist bereits Kult. In Free Guy wechselt er jetzt vom Comic-Helden zum Computerspiel-Helden. Im Interview verrät er uns, was für Games er in seiner Freizeit so zockt und über seine besondere Beziehung zu Fahrzeugen. Wie sich Ryan sonst so am Set verhält, verrät uns Regisseur Shawn Levy. | video