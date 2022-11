Till Reiners im 1LIVE Fragenhagel

Till Reiners, der vor kurzem noch vor 15.000 Menschen in der Köln Comedy-Nacht XXL aufgetreten ist, stellt sich dem 1LIVE Fragenhagel. Mit welchem Shot feiert er am liebsten, welche Figur wäre er in Harry Potter und was ist das seltsamste, was ihn mal jemand gefragt hat?