"Ein bisschen Normalität tut gut!" – Feiern gehen zwischen Krisen

Das schaut sich 1LIVE- Reporter Kotaro Dürr in drei Locations an – im Gloria Köln, um Druckluft in Oebrhausen und dem neu gegründeten Schlegel-Club in Bochum. Er spricht mit dem Partygänger:innen, Menschen, die im Nachtleben arbeiten und Clubbesitzern.

Die 1LIVE-Reportage "Ein bißchen Normalität tut gut!" – Feiern gehen zwischen Krisen läuft am Montag, den 1. November 2022, ab 23 Uhr in 1LIVE. Und jederzeit im Podcast.

Ausstrahlung: 07.11.2022

Reporter: Kotaro Dürr

Moderator: Jörn Behr

Redaktion: Sandra Zapke