Krimi-Hörspiel von Horror-Autor Bodo Traber

Keine Mühen hat Frank gescheut, sein Idol ausfindig zu machen. Jahrelang hat Fumata niemand mehr zu Gesicht bekommen, viele hielten ihn bereits für tot. Jetzt arbeitet er nach langer künstlerischer Pause an einem neuen Film. Frank trifft ihn in seinem Apartment, in einem riesigen, menschenleeren Wohnblock im entlegenen Stadtteil Kobayashi. Er kann den Meister überreden, preiszugeben, wovon sein ultimativer Schocker "The Hole in the Wall" handeln wird...

Unerklärlich scheint, was die junge Journalistin Aki entdeckt, als sie die Wohnung ihrer Freundin, der Drehbuch-Lektorin Mariko aufbrechen lässt, weil diese zu einer Verabredung nicht erschienen ist. Die Tür ist verbarrikadiert, die Kette vorgelegt - und doch ist niemand da. Blutige, abgesplitterte Fingernägel an einer Tischplatte sind die einzigen Spuren Marikos. Aki forscht den letzten Tagen im Leben ihrer Freundin nach und stößt auf weitere Fälle rätselhaften Verschwindens und plötzlicher Tode. Die Hinweise führen zu einem riesigen, menschenleeren Wohnblock im entlegenen Stadtteil Kobayashi.