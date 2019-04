Machtlose Opfer –Sexualisierte Gewalt in Sportvereinen

Intensiver Kontakt zwischen den Sportlern untereinander und mit den Trainern und Betreuern gehört im Sport dazu. Aber von unangebrachten Blicken und unangemessenen Kommentaren über kurze Berührungen an intimen Körperstellen bis hin zum sexuellen Missbrauch – immer wieder kommt es in Sportvereinen zu Vorfällen sexualisierter Gewalt.

Viele Vereine sind klein, nicht gut strukturiert und deswegen häufig mit dem Problem überfordert. Die meisten Betroffenen schämen sich für die Übergriffe und verschweigen sie der Familie und den Freunden. Fehlt eine entsprechende Hilfe im Verein oder außerhalb, müssen sie oft jahrelang alleine mit dem Trauma zurechtkommen.

1LIVE Reporter Lovis Binder trifft Sabine und Jonathan (Namen geändert), die beide Opfer von sexualisierter Gewalt im Sportverein geworden sind. Beide haben viele Jahre mit niemanden über diese Vorfälle gesprochen. Sie berichten von Angst, Scham und Machtlosigkeit – in der 1LIVE Reportage am Dienstag, 16. April, ab 23 Uhr in 1LIVE. Und im Anschluss jederzeit im Podcast.

Ausstrahlung: 16. April 2019

Reporter: Lovis Binder

Moderation: Jörn Behr

Redaktion: Natalie Szallies