Berlin ist nicht erst hip, seit englische Billigflieger-Touristen hier im gefühlten Stundentakt landen und mit ihren Rollkoffern von Koma-Party zu Koma-Party stolpern.

1989 ist erst die Mauer gefallen und danach alle Hemmungen. Aus alten Hinterhöfen und Kellern wurden illegale Clubs. Die Bässe hätten damals so manches alte DDR-Gebäude fast zum Einsturz gebracht. Einsturz klingt wie Absturz. Kein Zufall.

Michel Ruge ist ein bißchen wie das Berlin von damals. Ex-Gangmitglied, Schauspieler, Kampfsportler und Türsteher in einer Person. So spannend wie sein Leben, sind seine Geschichten aus den Nächten als Berlin noch nicht wusste, was es später mal werden will. Eine Zeit, in der man Westbam und Marusha noch nicht für Cocktailnamen in 1 Euro-Kneipen gehalten hat.

Das Buch in einem Satz

Geile Zeit - als kaum einer Geld hatte, aber alle viel Spaß.

Anders weil...

... von diesem Berlin heute kaum noch was übrig ist. Es gab noch keine Hipster und keine Latte-Macchiato-Mutter-Kind-Cafes. Michel Ruges Erzählungen sind so dreckig und ehrlich wie die Berliner Clubs in den Neunzigern. Die gibt es nicht mehr, seine Erinnerungen aber schon noch.

Für Fans von

"Die Nacht ist Leben" - Sven Marqurdt und "Die Nacht der Macht" - Westbam.

Die Lesung von Michel Ruge wird am 15.04.2018 ab 21 Uhr in 1LIVE Klubbing gesendet.