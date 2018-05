Brüssel irgendwann Ende der 90er: Schon als Kind übte Felix mit seinen Brüdern am Klavier seines Vaters. Der hätte wohl nicht gedacht, dass damit gerade die Grundlage einer Weltkarriere geschaffen wird. Lost Frequencies zählt mit über 50 Gold- und Platinauszeichnungen weltweit zu den erfolgreichsten belgischen Künstlern unserer Zeit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

So gemütlich Lost Frequencies Studio - eine Art Baumhaus im Garten - auch ist, die besten Ideen zu neuen Songs kommen ihm außerhalb der idyllischen Umgebung. Da er als DJ sowieso ständig in der ganzen Welt unterwegs ist, geht ihm die Inspiration auch so schnell nicht aus. Die neueste Single "Melody" ist eine Kollaboration mit James Blunt.