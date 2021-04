1LIVE DJ Session mit DJs From Mars

Max und Luca aka DJs From Mars sind einer der größten Namen in der internationalen Bootleg-Szene. Mit ihren Remixen und Mash-Ups von erfolgreichen Pop- und Elektro-Tracks haben sich die beiden Italiener in den letzten Jahren eine riesige Fanbase aufgebaut und vor allem auch die Aufmerksamkeit von DJ-Superstars wie Tiesto, Steve Aoki, Bob Sinclair oder David Guetta auf sich gezogen. Letzterer beauftragte die Jungs 2018 ein Mash-Up seiner größten Hits für seinen Youtube-Channel zu produzieren und schließlich auch den offiziellen Remix für seine Hitsingle „Stay“.

Zu einer ihrer wichtigsten Aufträge zählt bis heute auch der Tribute-Bootleg „A Sky Full Of Stars“, den sie 2019 zusammen mit Coldplay und Tiesto für dessen Tomorrowland-Set produzierten. Ein Jahr später folgte dann ihre gemeinsame Single „The Drop“ auf Tiestos eigenem Label Musical Freedom.

Zuletzt haben DJs From Mars mit ihrer Single „You Spin Me Round (Like A Record)” wieder ihr Händchen für ihre Coverversionen gezeigt. Bei dem Track haben sich die beiden beim gleichnamigen Original von Dead Or Alive aus dem Jahr 1985 bedient.

Normalerweise haben DJs From Mars über 100 Gigs pro Jahr und sind in den letzten Jahren nonstop durch alle fünf Kontinente getourt. Ihre Live-Shows zählen neben ihren quadratischen Kopfbedeckungen zu ihren Markenzeichen. Wir freuen uns auf ihren exklusiven Mix diese Woche in der 1LIVE DJ Session!

Stand: 08.04.2021, 10:32