Lena im 1LIVE Interview

Stand: 24.06.2022, 10:00 Uhr

Lena meldet sich zurück mit neuer Musik! Am Freitag war sie bei uns in der Sendung - ganz frisch im Gepäck: Ihre Single "Looking For Love", die erst am 24.06. released wurde. Worum es in dem Song geht und wie Lena im Kennzeichen-Raten abgeschnitten hat, erfahrt ihr im 1LIVE Interview.