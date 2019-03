Als "emotionalen Reset" bezeichnete Lena ihre kreative Pause, aus der sie sich im Herbst mit ihrer ersten Single "thank you" zurückmeldete. Die 27-jährige hat sich die Zeit genommen, den medialen Lärm um ihre Person auszublenden, um in Ruhe ihre musikalische und persönliche Mitte zu finden. Jetzt fühlt Lena sich wieder "on fire" und voller Energie, um wieder Musik zu machen.