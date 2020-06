Katy Perry in 1LIVE

In der ohnehin schwierigen Zeit für sie waren die Coronakrise und der Lockdown in den USA eine besondere Belastung. "Es ist, als ob alle deine Dämonen vor der Haustür stehen und sagen: 'Hey, willst du mit mir spielen?' So 12 Wochen lang. Hier bin ich! Du musst mit mir abhängen, weil du nirgendwo hinrennen kannst. Und du denkst: ach Scheiße! ", hat uns die 35-Jährige erzählt.

Doch Katy hat auch in der schweren Zeit nie den Mut verloren und stets einen Ausweg gesucht. "In der Depression habe ich das Licht am Ende des Tunnels gesucht. Und ich habe es gefunden. Auch heute ist nicht jeder Tag ein guter Tag. Aber ich lebe und will Leben in die Welt bringen.“

Dabei will sie sich auch von den politischen Problemen in den USA nicht die Zuversicht nehmen lassen. Präsident Donald Trump nennt sie schon gar nicht mehr beim Namen, sondern nur noch "den 45.", um erst gar keine unnötige Energie für ihn zu verbrauchen. Viel wichtiger sei es, die vielen wichtigen politischen Bewegungen zu unterstüten, die gerade in Gang kommen. Nicht zuletzt natürlich, um für ihre Tochter die Welt Stück für Stück zum besseren zu verändern.