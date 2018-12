Jan Böhmermann ist bekannt für seine frechen Sprüche. Und auch, dass er Musik machen kann, hat er zum Beispiel mit "Ich hab Polizei" längst unter Beweis gestellt. Auf Tour mit seinem Rundfunk Tanzorchester verspricht der Entertainer nicht nur ein erstklassiges Musikprogramm, sondern auch, wahre Wunder zu bewirken: In Köln und Bielefeld will er im Januar unter anderem Blinde wieder zum Laufen kriegen. Wie er das schaffen will, wird uns Jan Böhmermann im Interview in 1LIVE erzählen.