Der Titel "Hot Summer" hört sich nach einer leichten Sommernummer an. In der Single von Gurr steckt aber eine Message: "Es ist ein sehr persönlicher Song. Es geht darum: Wenn man eigentlich gerade Spaß haben muss, aber nicht kann, weil es einem gerade nicht so gut geht." Der Text solle vermitteln, dass das auch in Ordnung sei, obwohl viele Leute das nicht verstünden.

Die 1LIVE Plan B-Moderatoren Bianca Hauda und Kotaro Dürr wollten wissen, wie dieser ziemlich reduzierte Song, der dann aber voll 'In your face' geht, entstanden ist. Gurr erzählten von einer Tour, auf der sie in London drei Tage Pause hatten. Eigentlich hätten sie sich zu dem Zeitpunkt gerade an einem anderen Song abgearbeitet. Der Text "Hot Summer" sei dann total locker innerhalb von zwei Stunden entstanden. Danach sind Andreya und Laura noch einen Tag ins Studio gegangen – und fertig war die Single.