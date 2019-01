Dermot Kennedy zu Gast in 1LIVE

Seit im April 2017 die EP "Doves and Ravens" erschienen ist, hat sich einiges getan im Leben des irischen Songwriters Dermot Kennedy.

100 Millionen Streams geknackt, vom einflussreichen BBC-Radio-DJ Jane Low als "big, beautiful and bold new voice“ bezeichnet, Lana Del Rey auf ihrer Tour supportet und mit HipHop-Produzenten-Legende Mike Dean (Kanye West, Travis Scott) an einem gemeinsamen Mixtape gearbeitet. Did it, done that!

Auch auf seiner neuen Single "Power Over Me" mischt Dermot Kennedy wieder gekonnt Folk mit Hip-Hop und Electronic und vermengt sie mit seiner rustikalen, kraftvollen Stimme. Gänsehaut garantiert! Das hat er auch bei seiner 1LIVE Session bewiesen.

Dermot Kennedy - "Power Over Me"

Außerdem hat er noch seinen Song "An Evening I Will Not Forget" performt und den Kanye West-Song "Heartless" gecovert.

Dermot Kennedy - "An Evening I Will Not Forget"

Dermot Kennedy - "Heartless" (Kanye West-Cover)

Im 1LIVE-Interview hat Dermot Kennedy erzählt, dass es auch ein Vorteil sein kann, noch nicht so viele Songs veröffentlicht zu haben: "Es ist cool, weil es bedeutet, dass auf meinen Konzerten alle jeden einzelnen Song mitsingen können."