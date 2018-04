Komikerin, Synchronsprecherin, Schauspielerin und Moderatorin - Carolin Kebekus ist extrem vielseitig. Es gibt da aber auch etwas, was sie gar nicht drauf hat: dekorieren! "Bei mir sieht immer alles so aus, als wäre mal was dekoriert gewesen, dann aber runtergefallen und jemand hätte es so wieder hingelegt."

Im Interview mit den 1LIVE-Moderatoren Linda Reitinger und dem Meyer sprach sie auch über die Kommentar-Kultur in den sozialen Medien und ihr Leben im Auge des ein oder andern Shitstorms: "Ich lese mir das nicht alles durch, aber es ist ja immer dasselbe. Als Frau wirst du immer sexuell beschimpft."