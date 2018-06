Am Freitag, den 01.06., wurde der neueste Hit der Band veröffentlicht. „Eine Nacht in Manila“ ist eine perfekte Mischung aus Afrobeats mit funky Gitarrenspiel und einem Hauch Auto-Tune. Im Video lässt der Sänger Maurice in einer Gefängniszelle ordentlich die Hüfte kreisen – mit neuer Frisur, Tanktop und scharfem Messer in der Hand. Im Interview verrät er dass er selten so einen geradlinigeren Love-Song gemacht hat. Er sei nämlich selber mal mit seiner Ex-Freundin eine Nacht in Manila gewesen.