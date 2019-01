Alice Merton zu Gast in 1LIVE

In den letzten zwei Jahren hat Alice an den Tracks für ihr Debütalbum "MINT" gearbeitet. Eine lange Zeit. Elf Songs sind dabei rausgekommen: "Es war eine schwere Geburt. Ich bin erleichtert, aber auch ängstlich, weil ich nicht weiß, wie die Leute reagieren und wie es ankommt."

Merton stammt aus einer deutsch-englischen Familie. Da ist natürlich auch der Brexit ein Thema: "Ich finde es sehr traurig, was in Großbrittanien passiert. Viele haben sich nicht vorgestellt, dass so etwas passieren könnte. Und jetzt stecken wir in der Scheiße drin. Ich hoffe, dass England eine zweite Chance bekommt."

Was sie von Plastikgeschirr hält und warum der "King Of Pop" Michael Jackson ein großer Einfluss war, hat Alice Merton unseren Moderatoren Olli und Micha im 1LIVE-Interview verraten.