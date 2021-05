Michel Decar - "Die Kobra von Kreuzberg"

Als Verbrecherin im großen Stil Karriere machen. Das ist Beverlys Traum. Doch während ihre Brüder munter in die bedeutendsten Kunstmuseen der Welt einbrechen und mit ihren geklauten Fabergé-Eiern angeben, will ihr kein Diebstahl mehr so recht gelingen. Also entscheidet sie sich für die ganz große Show und entschließt sich dafür, die Quadriga vom Brandenburger Tor zu klauen. Der Plan ist groß, die Hürden auch und die Berliner Unterwelt erst recht. Doch zusammen mit ihrem Komplizen, einem selbsternannten Wetteranarchisten, ist sich Beverly sicher, dass sie kurz davor stehen, den Coup ihres Lebens zu begehen.

Die Genialität dieses Buches lässt sich nur schwer in Worte fassen, denn Michel Decar schreibt mit einem Humor, der (im wahrsten Sinne des Wortes) unbeschreiblich gut ist. Die Geschichte lebt von abstrusen Dialogen, feinster Situationskomik und Figuren mit so schrägen Charakteren, dass man sie einfach cool finden muss. Wenn ihr also Lust habt, auf ein bisschen mafiöse Ablenkung, gepaart mit sehr besonderem Witz, dann solltet ihr euch diese Lesung auf jeden Fall anhören.

Das Buch in einem Satz

Eine junge Diebin will ihrer Familie beweisen, dass sie es drauf hat, und plant einen Raub der Meisterklasse.

Besonders weil

Man beim Lesen immer wieder vergisst, dass "Diebstahl" eigentlich moralisch verwerflich ist.

Für Fans von

Zahnhygiene, Wetterkrisen und Minzgeruch. ​

Stand: 21.05.2021, 08:33