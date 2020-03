Zumindest sind die Mieten günstig und die Leute cool. So cool, dass Gisela mit ein paar Freundinnen erst eine WG und später eine Band gründet: "Superbusen". Die vier gehen auf Konzerttour, betrinken sich, demonstrieren, zweifeln an sich und an anderen und zelebrieren die Musik. Das alles wird auf so eine leichte und lustige Art beschrieben, dass man sich nach ein paar Seiten selber wie ein Mitglied der Gruppe fühlt und mitmachen möchte.

Paula Irmschler ist selber in Dresden geboren und dann zum Studium nach Chemnitz gezogen. Bevor sie Autorin geworden ist, hat sie als Garderobiere gearbeitet und eine Kolumne für die Zeitschrift "Intro" geschrieben. Heute ist sie Redakteurin beim Satiremagazin "Titanic".

In der Lesung sprechen wir mit ihr über den Hashtag #wirsindmehr, über Bodypositivity und natürlich über Superbusen.