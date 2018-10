Silk City & Dua Lipa Electricity

Calvin Harris & Dua Lipa One Kiss (Intro)

El Profesor Bella Ciao - HUGEL Remix

Solardo Be Somebody

Black Coffee & David Guetta ft. Delilah Montague Drive

Purple Disco Machine Dished (Male Stripper) (Extended Mix)

Tiesto & Dzeko ft. Preme & Post Malone Jackie Chan (Intro - Dirty)

Dynoro & Gigi D'Agostino In My Mind (Extended)

Jack Back (It Happens) Sometimes [Extended Mix]

Au/Ra & CamelPhat Panic Room (Club Mix)

FISHER Losing It

The Prince Karma Later Bitches

Dom Dolla Take It

DJ Snake & Mercer Let's Get Ill

Boston Bun ft. DVNO Spread Love (Paddington)

Fatboy Slim & CamelPhat Right Here, Right Now - CamelPhat Remix

Paul Woolford Hang Up Your Hangups (The Only One) - Camelphat Remix (Clean)

Weiss Feel My Needs (Purple Disco Machine Edit)

RÜFÜS DU SOL Lost in My Mind

Calvin Harris & Sam Smith Promises (Intro)

Brando, Loud Luxury Body feat. brando (Extended Mix)

Martin Garrix ft. Khalid Ocean - David Guetta Remix

Krystal Klear Neutron Dance

Robin Schulz & Marc Scibilia Unforgettable (Kryder Remix)

Claptone Under the Moon (feat. Nathan Nicholson)

Pendulum Tarantula (feat. DJ Fresh, $pyda, & Tenor Fly) [Icarus Remix]

Martin Solveig My Love