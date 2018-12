Daniel Danger feat. WDR Big Band & LivinGospel - "Heute Weihachtsmann"

DER Weihnachtssong 2018. Ohrwurmiger als Wham, bringt euch besser nach Hause als Chris Rea und ist garantiert all you want for Christmas. Daniel Danger feat. WDR Big Band & Livingospel Choir: "Heute Weihnachtsmann"