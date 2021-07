Billie Eilish - "NDA"

Generell ist Billie Eilish vorsichtiger im Umgang mit ihrem Privatleben geworden. Kürzlich hat sie noch eine fünfjährige einstweilige Verfügung gegen einen Stalker erwirken können. Auch darüber singt die junge Sängerin in ihrer neuen Single: „Did you think I’d show up in a limousine? (No) / Had to save my money for security / Got a stalker walkin' up and down the street / Says he's Satan and he'd like to meet.”

„NDA“ hat Billie Eilish, wie viele Songs zuvor, auch zusammen mit ihrem Bruder Finneas geschrieben. Auch er bekommt immer wieder die erschütternden Nachteile des Ruhms zu spüren und unterstützt seine Schwester bei der Verarbeitung.

Angeberwissen

Billie Eilish hat zu „NDA“ auch ein Musikvideo veröffentlicht. In einem Interview hat sie erzählt, dass es eines der coolsten Musikvideos war, das sie jemals gedreht hat: „Ich habe dabei Regie geführt! Es war ziemlich verrückt, es ist auch echt, nicht gestellt.“ Billie Eilish hat schon häufiger Regie bei ihren Musikvideos geführt. Auch die Idee zu ihrem One-Take-Video zu „Therefore I Am“ hat sie sich selbst überlegt.