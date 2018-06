Beschreibe die Band in drei Songtiteln:

"With a Litte Help from My Friends" - The Beatles

"Cigarettes and Alcohol" - Oasis

"Someday" - The Strokes

Was war die erste Reaktion der Eltern auf eure Musik?

"Denk dran, dass du Sonntag kicken must!"

Wäre diese Band eine TV-Serie, dann auf jeden Fall...

Stromberg

Nicht gemacht und schwer bereut:

Travel and Work in Australien und irgendwas mit Medien

Der Streitpunkt in unserer Band ist:

U2

Drei letzte Worte vor dem Stromausfall:

Wo ist Nils?

Soeckers live im Sektor:

18.07.2018 | Köln | Veedel Club

04.08.2018 | Köln | Stereo Wonderland