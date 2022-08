Was bisher geschah: "Seit meinem letzten Besuch bei euch ist natürlich eine Menge passiert. Vor allem zwei Jahre Pandemie und ne Menge Zeit, in der ich mir viele Gedanken machen konnte, wo ich so hin möchte und wie ich musikalisch klingen möchte. Wir mussten unsere Tour damals vier Mal verschieben und ich hab die Zeit genutzt, hab neue Songs geschrieben und hab jetzt ein neues Album am Start", erklärt uns Jules Ahoi im 1LIVE Heimatkult.

Das neue Album heißt "Melancholic Dreamwave" und gibt erneut einen sehr persönlichen Einblick in das Seelenleben des Kölner Musikers. "Inhaltlich nehm ich die Hörer mit auf eine Reise durch meinen Kopf", beschreibt Jules Ahoi die Songs auf seiner neuen Platte, die sowohl seine melancholische, als auch seine lebenbejahende Seite zum Vorschein bringen. Mit der neuen Platte geht es dann im Oktober auch endlich wieder auf Tour. Neben Deutschland, stehen auch Gigs in Österreich, der Schweiz, Belgien und in der UK auf dem Programm.