Helen Kaiser im 1LIVE Heimatkult

Was bisher geschah: Helen Kaiser wurde in einem Musikerhaushalt groß und hat schon als Kind Geige gelernt und jahrelang gespielt. Nach einem Studium am ArtEZ Conservatorium in Arnheim hat sie als Background-Sängerin bereits für namhafte Künstler wie Clueso, Maxim und Mark Forster gearbeitet und verfolgt nebenbei ihre eigenen musikalischen Projekte. Mit ihrem deutschsprachigen Projekt Helsinki Yeah, war sie auch bereits 2017 bei uns im 1LIVE Heimatkult.

Unter ihrem bürgerlichen Namen veröffentlicht die Sängerin und Songwriterin aktuell die EP "Human Stone", die allerdings Songs enthält, die schon vor sechs Jahren aufgenommen wurden. "Weil ich aktuell versuche in meinem Leben Dingen Raum zu geben von denen ich vielleicht eine zeitlang dachte, dass sie nicht gut genug wären, als dass die Welt sie hören dürfte", erkärt Helen im Interview. Die EP ist somit Teil ihres Kunstprojekts "I am perfectly flawful". Das beinhaltet neben der EP, drei dazugehörige One-Take-Live-Videos, den wöchentlichen Podcast Schampus & Spinat, sowie das VOIICES Projekt, mit dem sie in Zusammenarbeit mit anderen KünstlerInnen Workshops und Retreats anbietet.