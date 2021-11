Stars in 1LIVE

LEA im 1LIVE Interview

Kaum ein:e Künstler:in ist momentan so fleißig am Veröffentlichen wie LEA. Nachdem sie in diesem Jahr mit "Wenn Du mich lässt", "Schwarz" und "Parfum" bereits drei(!) Singles gedroppt hat, ist am 05.11. endlich ihr neues Album "Fluss" erschienen. Im 1LIVE Interview erzählt sie uns mehr über ihr neues Album.