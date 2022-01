Audio starten, abbrechen mit Escape The Weeknd Special 1LIVE Musik Special. . 01:59:26 Std. . Verfügbar bis 07.01.2023. 1LIVE.



The Weeknd Special

Seit einem Jahr brodelte die Gerüchteküche um das neue Album von The Weeknd - und jetzt ist es endlich da. Im 1LIVE The Weeknd-Special gucken wir auf die neue Platte "Dawn FM"! Darin setzt der kanadische Sänger seine Mega-Erfolge fort und verbindet 80's-Sounds mit freshem R'n'B und Pop. Außerdem springen wir in die Vergangenheit von The Weeknd: Neben den neusten Tracks schauen wir auf seine absoluten Classics!