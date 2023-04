1LIVE DJ Session mit Moguai, Öwnboss & Nora En Pure

In der EDM-Szene in Brasilien hat sich Öwnboss, der eigentlich Eduardo Zaniolo heißt, schon vor vielen Jahren einen Namen gemacht. Er veröffentlicht seit 2016 kontinuierlich neue Tracks, die meistens in Richtung Bass House gehen. Nachdem er Ende 2021 zusammen mit dem brasilianischen DJ Sevek den House Banger „Move Your Body“ rausgehauen hat, ging Öwnboss richtig durch die Decke. Und zwar nicht nur in Brasilien. Ab dann hieß es rauf auf die großen weltweiten Bühnen. Unter anderem durfte er 2022 direkt auf der Mainstage auf dem Tomorrowland auflegen, auf dem Parookaville in Weeze und auch im Ushuaïa auf Ibiza. Ein Remix des Tracks von Mega-DJ Tiësto höchstpersönlich durfte da als Sahnehäubchen nicht fehlen. Als wäre das nicht schon die Krönung bekam er bei den EDM Awards 2022 für seinen Song auch noch die Auszeichnung als „Best Bass House Song Of The Year“.