1LIVE DJ Session mit Moguai, AVAION & andhim

22 Uhr Moguai

Underworld Dark & Long (D-Nox & Emi Galvan Remix)

Bakermat House Is The Religion

Jaden Bojsen, David Guetta Let’s Go (HUGEL, Tom Enzy, Juany Bravo Remix)

Fancy Inc, Teamworx Rock The Floor

ACID HARRY Hands Up

Sophia Guerrero Gimme Your Number

Gala Freed from Desire (Viktor Mora Remix)

Tieˆsto I Follow Rivers' ft. Oaks

Marten Hørger No Ecstasy Love

Chris Valencia What You Waiting For

Cheesecake Boys How does it Feel

Hollaphonic So Fresh

Empher Love and Happiness

Endor x Steve Angello x Byred Pump It Up (Cream 2025 'Knas' Edit)

Zurra What's Going On

MOGUAI Deaf By Stereo

23 Uhr AVAION

AVAION & Sofiya Nzau Wacuka

Mark Tarmonae & Felix Raphael Pull Revisited

AVAIOM, PaulWetz & Nu Aspect feat. Yuma Sleepless

Nu Aspect, Arkaden & Sam Welch Strings Attatched

ODESZA feat. Bettye LaVette The Last Goodbye (Lukks Remix)

AVAION & BUNT. Other Side

Wax Motif & longstoryshort On the Low

Nils Hoffmann feat. Rae Morris Lonely (AVAION Remix)

AVAION Every Night

Flowdan Welcome to London (Bakey Edit)

Sammy Virji If U Need It

AVAION & Sam Welch Goodbye

Nimino Opening Credits

Nimino No Sympathy

AVAION Keep On Dancing (YUMA Remix)

Picture This & AVAION Another Song To Myself

AVAION & Magnus Where did you go

Gotye feat. Kimbra Somebody That I Used To Know (Sante Sansone Edit)

ANOTR & Abel Balder Relay My Eyes

VisionV feat. PHEA Lonely

AVAION Pieces

AVAION Hiding

00 Uhr andhim

Oscar And The Wolf, Samm (BE) Spill My Liquor (Samm Extended Remix)

Antdot, Riascode, Amanda Magalhaes Maré

Fireboy DML, Peace Control Peru (Peace Control Remix)

Nuzu Deep, Ajna (BE) Follow (Original Mix)

Andhim The Only One

Robin M Sahara

North Drive Follow (Original Mix)

andhim x Noah Becker & Selesse 1607

Sébastien Léger Pakpak (Extended Mix)

Cafe De Anatolia, CRAYA, Floyo Papayo (Original Mix)