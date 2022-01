1LIVE DJ Session mit Moguai, Alan Walker & Claptone

Mit großer US-Tour war für Alan Walker auch in 2021 kein Stillstand angesagt. Nur 4 Tage nach der Tour kam dann im November sein neues Album. Darauf sind u.a. Songs zusammen mit Hans Zimmer, einem der größten Filmkomponisten unserer Zeit, und Dauer-Chartstürmerin Ava Max. Für das Cover des Albums konnten seine Fans, die sich „Walkers“ nennen, Fotos einschicken, mit denen das Logo des DJs dargestellt wird.

Auch nach dem Albumrelease hatte der DJ und Produzenten noch diverse Auftritte, so spielte er auf den Bahamas und an Silvester bei einem Festival in Arizona, USA. So rasant wie 2021 geht es für ihn jetzt in 2022 auch weiter, geplant sind schon Auftritte in Argentinien, Kanada, Ungarn und weiteren Ländern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auf Instagram gibt er dabei Einblicke in die vielen Shows und er scheint auch jetzt schon wieder unterwegs zu sein, denn auf seinem letzten Instagram Post ist ein großer Koffer zu sehen zusammen mit der Info, dass er beinahe seinen Flug verpasst hätte. Damit es euch nicht so ergeht wie ihm und ihr die DJ Session mit Alan Walker verpasst, stellt eure Partywecker schon mal auf Samstagabend!

Stand: 27.01.2022, 10:58