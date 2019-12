Jason Derulo im 1LIVE-Interview

Unser Kinomann Marcel Emmel hat Jason Derulo zum Interview getroffen. Für den Sänger ist es der erste Ausflug auf die große Kino-Leinwand. Im Interview verrät er uns, was ihn an dem Film gereizt hat und was die größten Unterschiede zwischen dem Dreh eines Musikvideos und eines Kino-Films sind.