Video: Danger für Deutschland

Tretet gegen Daniel Danger an! Versenkt ihr bei Eine Nacht in Mönchengladbach mehr Elfmeter, als Daniel halten kann? Sechs Stunden stellt sich Deutschlands zukünftige Nummer 3 auf dem Alten Markt in Mönchengladbach in den Kasten. Es ist das härteste Trainingslager der Welt und ein weiterer Meilenstein auf seinem Weg zur WM in Russland. | video