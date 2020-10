Daniel Danger als KFZ-Meister

In der neue Folge „Daniel Danger Undercover“ schlüpft 1LIVE Gefahrenreporter Daniel Danger in die Rolle des KFZ-Meisters Hendrick Mauser, um zu checken, was sich Kundinnen und Kunden alles aufschwatzen lassen. Reparatur durch Reifenstreicheln für schlappe 100 Euro ist da nur der Anfang.