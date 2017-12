Reiseplan

Zwei Tage Pisten runterkacheln oder im Slomo-Schneeflug die Hügel blockieren, Après-Ski, Kneipen-Hopping, eine exklusive Party – ob bei euch Gewinnern noch mehr geht, liegt an euch.

Wir fahren mit unserem 1LIVE Lovetrain einmal quer durch den Sektor und sammeln euch ein: Start ist in Münster, dann geht’s weiter nach Essen. Die letzten 1LIVE-Gewinner steigen in Köln zu. Dann geht’s ab nach Österreich. In Zell am See - Kaprun angekommen, lernt ihr euch gegenseitig und die Stadt beim Kneipenhopping kennen. Am nächsten Tag starten wir nach dem Frühstück direkt auf die Pisten am Kitzsteinhorn. Hinterher feiern die 1LIVE-Moderatoren und DJs JC Zeller und Tobi Schäfer mit euch eine fette Après-Ski-Party.

Zum Abschluss könnt ihr am nächsten Tag auf der Schmittenhöhe noch mal eure Ski- und Snowboardkünste zeigen. Die finale Après-Ski-Party steigt im 1LIVE Lovetrain, der hoffentlich einen Haufen frisch verliebter Ex-Singles in den Sektor zurückbringt.

Spielregeln

1. Registriert euch und erstellt euer offizielles Profil!