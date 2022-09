Die kürzeste Tour der Welt mit Nina Chuba

Über Nina Chuba

„Ich will Immos, ich will Dollars, ich will fliegen wie bei Marvel / Zum Frühstück Canapés und ein'n Wildberry-Lillet“ – nicht nur mit diesen Zeilen räumt die 23-jährige Nina Chuba derzeit alles ab! Dabei ist sie schon lange keine Unbekannte mehr: Ob in der 1LIVE Krone-Version mit Kummers „Alles wird gut (Der letzte Song)“ oder gemeinsam mit Provinz auf „Zorn & Liebe“: Derzeit führt nichts an ihr vorbei! Ihre Karriere begann dabei schon im Alter von acht Jahren mit einer Rolle in der Serie „Die Pfefferkörner“. Nun ist sie erfolgreich von Schauspiel auf Musik umgestiegen.