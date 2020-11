Fragen-Karussell mit Clueso

"Warum sagen eigentlich immer alle, dass du so nett bist?" Clueso hat im Fragen-Karussell eure Fragen beantwortet. Er ist dieses Jahr für die Krone in der Kategorie "Bester Künstler" nominiert. Ihr habt es in der Hand und könnt entscheiden, wer bei der 1LIVE Krone 2020 das Rennen macht!