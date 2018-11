Luke Mockridge moderiert die 1LIVE Krone 2018

Genug Erfahrung mit großen Bühnen hat Luke schon längst. Bereits 2014 und 2015 hat er für 1LIVE die 1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL moderiert. Auch die Hörsaal-Comedy, mit der wir regelmäßig durch den Sektor touren, hat er vier Jahre lang moderiert.

Seit 2017 hat er zusammen mit Comedian Ingmar Stadelmann seine eigene Sendung in 1LIVE: In 2LIVE in 1LIVE diskutieren die beiden über die wichtigen Fragen der Menschheit: von "Wird die Welt immer schlechter?" bis hin zu "Kann man Liebe lernen?"

Jetzt wartet sicherlich das Highlight in der Karriere von Luke Mockridge auf ihn: Er wird am 6. Dezember in der Jahrhunderthalle in Bochum Deutschlands größten Radio-Award nominieren. Die 1LIVE Krone 2018!

Mit etwas Glück könnt auch ihr live dabei sein. Einfach für euren Lieblings-Act abstimmen! Unter allen Teilnehmern verlosen wir Karten für die Show!