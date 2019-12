1LIVE Krone 2019 I Gewinner

Felix Lobrecht bekommt die 1LIVE Krone 2019 in der Kategorie "Comedy"

An Felix Lobrecht führt in der Deutschen Comedy-Szene kein Weg vorbei. Deutschlandweit ausverkaufte Shows und neben Tommi Schmitt mit "Gemischtes Hack" einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Jetzt beendet er dieses erfolgreiche Jahr mit dem Gewinn der Comedy-Krone!