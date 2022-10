Comedy-Nacht XXL in Köln und Oberhausen

Stand: 30.09.2022, 10:00 Uhr

Das hat es noch nie gegeben: Gleich drei Mal lassen 1LIVE und COLOGNE COMEDY Europas größte Comedy Mix-Show in diesem Herbst auf den Sektor los. Große Stars, die besten Newcomer:innen und drei Mega-Shows. Das Who is Who der deutschsprachigen Comedyszene steht am Donnerstag, 27. Oktober, in der Arena Oberhausen sowie am Freitag, 28. Oktober, und Samstag, 29. Oktober, in der Arena Köln auf den Bühnen, um in diesem Jahr live erstmalig über 30.000 Zuschauer:innen zu begeistern!