DIE JAHRES-O-TON-CHARTS 2021

Platz 7

„Gastarbeiter Gottes“ hieß das Thema bei „37 Grad“ im ZDF. Da war uns ein Priester aufgefallen, der sich perfekt auf die Prioritären der Niederrheinischen Tiefebene und ihre fußballerischen Vorlieben eingestellt hatte. Von November an fünf Wochen in den Top5, davon dreimal an der Spitze. Doch am Schluss hat – was die Borussia angeht – Beten ja auch nicht mehr geholfen.