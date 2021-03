Maria Clara Groppler: Best Of | 1LIVE Generation Gag Classic

Video: Maxi Gstettenbauer: Best Of | 1LIVE Generation Gag Classic

Wie sieht für Maxi die Zukunft durch den technischen Fortschritt aus? Was machen Eltern eigentlich so mit Smartphones? Und was haben Pornodarsteller in der Serie Game of Thrones zu suchen? Das alles erfahrt ihr im Best Of von Maxi Gstettenbauer. | video