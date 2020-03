Maria Clara Groppler - Erfindungen der Frau

Video: Lukas Wandke - Flughafenkoffer

Es ist Frühjahr und der Sommer kommt - da fliegt man auch mal in den Urlaub. Auch Lukas Wandke macht das gerne mal. Was er allerdings ganz komisch findet: Kofferläden am Flughafen. Warum und was ihn noch alles stört, erfahrt ihr in einer neuen Folge Generation Gag. | video