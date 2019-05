Video: Simon Stäblein - Homophobie

Simon Stäblein ist homosexuell. Selbst in Deutschland gibt es 2019 noch Vorurteile wie: "Wer ist eigentlich die Frau in eurer Beziehung?". Neben so lustigen Vorurteilen, gibt es aber immer noch Homophobie. Die Angst kann euch Simon aber nehmen. | video