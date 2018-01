Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Tan Caglar - Discobesuch im Rollstuhl

Seinen ersten Discobesuch in Hildesheim wird 1LIVE-Comedian Tan Caglar nicht so schnell vergessen: Eine 20 Kilometer hohe Treppe und zwei mies gelaunte Türsteher, die unter Buhrufen aus der Schlange den Rollstuhl runter getragen haben. Wieso er am Ende trotzdem 15 Frauen auf dem Schoß hatte, erklärt Tan Caglar in 1LIVE Generation Gag. | video