Fragen-Karussell mit Mathea

In ihrem Heimatland Österreich war Mathea zwischenzeitlich die meist gestreamte Künstlerin. Aber auch in Deutschland ist der Mathea-Hype angekommen – fehlt nur noch eine 1LIVE Krone. Und die Chance wartet auf die 22-Jährige in diesem Jahr. Sie ist in der Kategorie "Beste Künstlerin" nominiert. Bevor sie aber von einer Krone träumen kann, muss sie sich erstmal euren ganz persönlichen Fragen im 1LIVE Fragen-Karussell stellen. Feuer frei!