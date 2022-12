Die 1LIVE Krone 2022 am Donnerstag im Stream

Stand: 05.12.2022, 13:50 Uhr

Am Donnerstag wird in der Jahrhunderthalle in Bochum wieder Deutschlands größter Musik-Award verliehen. In acht verschiedenen Kategorien werden die von euch gewählten Gewinner verkündet. Wer die 1LIVE Krone gewinnt, erfahrt ihr am 08.12. in der Fernsehshow, im Radio und hier im Live-Stream.